İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İsrail-İran çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'deki bütün kardeşlerimizden çeşitli düzeylerde, bu eşitsiz ve zalim savaşta bizim yanımızda yer aldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Habibullahzade, Ankara'da Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarında üst düzey komutanlar, sivil halk ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini hatırlatan Büyükelçi, saldırıların uluslararası kurallara ve kanunlara aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail-İran Çatışması ve Ateşkes

Habibullahzade, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların neredeyse 12 gün sürdüğünü belirtti. "Karşı tarafın isteğiyle ateşkes sağlanmış oldu. Fakat şunu da söyleyeyim, biz ateşkes terimini kabul etmiyoruz. Biz başından itibaren şunu söyledik, 'Karşı taraf saldırılarını durduracak olursa biz de karşılıklı olarak durdururuz'" dedi. Son günlerde ABD'nin müdahalesiyle İran'ın nükleer tesislerinin vurulduğunu ve ardından ateşkesin sağlanmasının istendiğini aktardı.

Nükleer Tesislere Yönelik Saldırılar

Büyükelçi, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıların nükleer güç sahibi bir ülke ve "nükleer güce yasa dışı sahip olan" ülke tarafından yapıldığını vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın faaliyetlerini denetlediğini belirten Habibullahzade, İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını ve "tehlikeli girişimin büyük facialara neden olabileceğini" ifade etti. Nükleer sızıntının önlendiğini, aksi halde bölge ülkeleri için büyük bir facia yaşanabileceğini söyledi.

Nükleer Tesislerin Korunması ve BM Çalışmaları

Habibullahzade, nükleer tesislerin korunmasına yönelik kuralın ihlal edildiğini ve ülkesinin bu konuda BM nezdinde çalışmalar başlattığını belirtti.

Türkiye'nin Tutumu ve Dayanışma

İranlı Büyükelçi, Türk halkının kendileriyle dayanışma ve birlik içinde olduğunu vurgulayarak, bunun iki milletin "ne kadar yakın" olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. İsrail'in savaş sürecinde bazı ülkelerden yardım aldığını, İran'ın ise tek başına savaştığını belirtti. Hürmüz Boğazı konusunda kararın üst düzey askeri ve devlet otoritesinin uhdesinde olduğunu ve henüz karar verilmediğini ifade etti.

Nükleer Mesele ve Barışçıl Faaliyetler

Ülkesinin nükleer silah programının olmadığını vurgulayan Habibullahzade, UAEA tarafından kontrollerin yapıldığını ve böyle bir şeye rastlanmadığını belirtti. Barışçıl nükleer faaliyete "izin verilmediğini" söyleyerek, bazı ülkelerin nükleer bilimin sadece kendi tekellerinde olmasını istediklerini dile getirdi. İran'daki nükleer tesislerin azımsanmayacak bir hasara uğradığını ve hasar tespitinin devam ettiğini bildirdi.

Milli Dayanışma ve Terörle Mücadele

Süreçte ülkesinde milli dayanışma ve birliğin arttığını vurgulayan Büyükelçi, yurt dışındaki vatandaşların dahi İran'a gelmeye çalıştıklarını aktardı. Terörle mücadele konusunda İran ve Türkiye ilişkilerine değinen Habibullahzade, ülkesinde "Türkiye'nin güvenliği, İran'ın güvenliğidir." anlayışının hakim olduğunu ifade etti.

Bölgedeki terör örgütlerinin kimi zaman yabancı ülkeler tarafından güvensizlik ve istikrarsızlık yaratma amacıyla kullanıldığını belirtti.

Bunlara karşı geniş bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

İran, Suriye, Irak ve Türkiye'deki güvenlik durumunun diğer aktörleri de etkilediğini sözlerine ekledi.



