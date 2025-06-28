9 il için fırtına uyarısı
Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 07:22, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 07:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor.
Fırtınanın gün gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.