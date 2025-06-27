Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 15:15, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 15:14
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 1621 sentetik ecza hapı
- 359,50 gram sentetik uyuşturucu
- 5 kullanma aparatı
- Ruhsatsız tabanca
Gözaltı İşlemleri
Operasyon sırasında yakalanan 6 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.