Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı . İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan I.O, İ.Ö. ve A.A , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net