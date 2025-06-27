A Milli Takım'da, Montella'nın sözleşmesi uzatılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzalayacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 15:35, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 15:35
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.