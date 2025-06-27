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Cuma Hutbesi Gündem Oldu: Kamu Hakkı İhlali Ateşten Gömlek!

Diyanet, bu haftaki cuma hutbesinde kamu hakkının dokunulmazlığına dikkat çekti. Kamu malına el uzatmanın büyük vebal olduğu vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 16:20, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 16:45
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Cuma Hutbesi Gündem Oldu: Kamu Hakkı İhlali Ateşten Gömlek!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesi kamu hakkının korunmasına odaklandı.

Hutbede, "Kamu hakkı; 'Hukukullah'tır; Allah'ın hakkıdır, Rabbimizin bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak, Müslüman olmanın bir gereğidir. Kamu hakkına ihanet etmek; sadece bir haksızlık değil, aynı zamanda bir zulümdür." ifadeleriyle kamu hakkının önemi vurgulandı. Kamu mallarının menfaat için kullanılmasının hem günah hem de zulüm olduğu belirtildi. Ayrıca, kamu mallarının Allah'ın emaneti olduğuna dikkat çekildi.

Kamu Hakkı ve Dokunulmazlığı

Kamu hakkı dokunulmazdır ve bu hak, sadece yaşayanların değil, henüz doğmamış çocukların, yetimlerin ve muhtaçların da hakkıdır. Kamu malı; milletin ortak menfaat alanıdır ve hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi tasarrufta bulunamaz. Kur'an-ı Kerim'de 'Gulül' olarak isimlendirilen hazine, kamu, belediye, vakıf ve dernek mallarına el uzatmak büyük bir vebal ve günahtır.

Kamu Hakkı İhlalleri ve Sonuçları

  • Hazineye, vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait malları zimmete geçirmek veya işgal etmek büyük bir günahtır.
  • Kamu imkanlarını amacı dışında kullanmak, işleri yavaşlatmak ya da aksatmak vebal ve günahtır.
  • Kamu hizmetlerinde ayrım yapmak, tanıdıklara öncelik vermek veya şahsi işlerle meşgul olmak hak hukuk tanımamaktır.
  • Hak etmediği ücreti talep etmek veya hediye adı altında çıkar ilişkisi kurmak haramdır.
  • Dijital mecralarda yanıltıcı haberlerle manipülasyon yapmak kamuyu zarara uğratır ve haramdır.
  • Bir kişinin yapabileceği işi birden fazla kişiye yaptırmak kamu kaynaklarını israf etmektir.
  • Torpil yapmak, adam kayırmak gençlerin hayallerini çalmaktır.
  • Kaçak elektrik ve su kullanmak toplumun malına el uzatmaktır.
  • Devlet desteklerini amacı dışında kullanmak kamu hakkını ihlal etmektir.
  • Sahte belgelerle vergi kaçırmak veya mal beyanını düşük göstermek haramdır.
  • Engelli muafiyetinden yararlanarak alınan aracı amacı dışında kullanmak kamu hakkını gasp etmektir.
  • Rüşvet alıp vermek ise Allah'ın lanetine sebep olur.

Kamu Hakkının Korunmasının Önemi

Kamu hakkına riayet etmek, sadece bireysel bir sorumluluk değil; toplumsal huzur ve adaletin sağlanması için de gereklidir. Herkesin ortak menfaatini gözetmek, Müslüman olmanın bir gereği olarak vurgulanmıştır. Kamu hakkını ihlal eden her türlü davranışın hem dünyada hem de ahirette ağır sonuçları olacağı hatırlatılmıştır.


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