Malatya'ya Yeni BAM Binası! Temeli Bakan Tunç Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin Türkiye'nin yaşadığı en büyük afet olduğunu belirtti. Deprem bölgesinde toplam 2,6 trilyon TL yatırım yapıldığını vurgulayan Tunç, Malatya'da 35 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 100 bini aşacağını ifade etti. Şehirlerin eskisinden daha güzel ve yaşanabilir hale getirildiğini belirten Tunç, devletin tüm kurumlarının depremin hemen ardından harekete geçtiğini söyledi.

Deprem Sonrası Yatırımlar ve Yeniden Yapılanma

Malatya'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çekerek, 11 ilimizin doğrudan etkilendiğini ve Malatya'nın en ağır hasar gören illerden biri olduğunu belirtti. Depremde 1.264 vatandaşımızı kaybettiklerini söyleyen Tunç, hepsine rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi bir seferberlik başlatıldığını ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde toplam 250 bin konut vatandaşlara teslim edildi.

vatandaşlara teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 500 bini aşacağı belirtildi.

belirtildi. Malatya'da 35 bin konut teslim edildi, inşaatı süren 100 binden fazla konutun büyük bölümü yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Malatya Bölge Adliye Mahkemesi ve Adalet Yatırımları

Temeli atılan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi binası, 17 bin 151 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada 83 hakim-savcı odası, 250 kişilik konferans salonu, 6 duruşma salonu ve 142 araçlık otopark yer alacak. Ayrıca, 5 ceza ve 5 hukuk dairesiyle adalet hizmeti en yüksek standartlarda sunulacak. Depremde zarar gören adliye binaları ve ceza infaz kurumları için projeler hazırlandı ve inşaatlar hızla devam ediyor.

2025 yılı yatırım programında:

21 adliye binası

12 ceza infaz kurumu

3 Adli Tıp binası

29 mahallede görev yapan 880 adalet personeli için lojman projeleri başlatıldı.

Yargı Reformları ve Yeni Anayasa Vurgusu

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için yapılan yargı reformlarına değinen Tunç, 10. Yargı Paketi ile ceza adaleti sisteminde önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti. Artık 2 yılın altındaki suçlar için de belli bir süre cezaevinde kalma zorunluluğu getirildi. Denetimli serbestlik ve konutta infaz sistemleri daha işlevsel hale getirildi. 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar ise Meclis gündeminde.

Türkiye'nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tunç, darbecilerin kaleme aldığı bir anayasa ile yönetilmenin Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Milletin iradesini esas alan, özgürlükleri teminat altına alan yeni bir anayasanın milletimize olan borç olduğunu ifade etti.

Vesayetçi Yargı Anlayışının Geride Kalması

Tunç, geçmişte yaşanan vesayetçi yargı anlayışlarının milletin vicdanında derin yaralar açtığını hatırlatarak, bugün yargının hukuk devleti ilkesine bağlı şekilde görev yaptığını belirtti. 15 Temmuz gecesi milletin hakkını savunan yargının, bugün de aynı kararlılıkla görevini sürdürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık gerçek anlamda bir hukuk devleti olduğunu ve bu ilke güçlendikçe demokrasinin de güçlendiğini vurguladı.

Törene Katılım ve Temel Atma Süreci

Temeli atılan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kente hayırlı olmasını dileyen Tunç, inşaatta görev alan tüm çalışanlara kolaylıklar diledi ve en kısa sürede binanın tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti. Bakan Tunç ve protokol üyelerinin butona basmasıyla temelin ilk betonu döküldü ve inşaat çalışması başladı. Törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca ile yargı, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



