Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti. Yangın söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor. Bölge müdürlüğünün ekipleri olay yerinde bulunuyor ve Genel Müdürlükten gerekli tüm takviyeler istendi. Araç takviyeleri de talep edildi.

Yangın Nedeniyle Tahliyeler ve Önlemler

Köprücek köyünden 15 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Alıçlar köyü ile Muratlar Mahallesi'nde yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor.

Çok sayıda büyükbaş hayvan traktörlerle güvenli bölgeye naklediliyor.

Yangına Müdahale ve Ekipmanlar

İHA ve helikopterler kullanılıyor.

ve helikopterler kullanılıyor. 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personel yangını söndürmek için görev yapıyor.

Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.



