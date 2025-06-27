Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markasıyla yürütecek. Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek ve bayilik sistemine geçilecek. Başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı.

Araç Muayene Sayısında Artış

2024 verilerine göre, 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile birlikte 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

MOI Ortak Girişim Grubu ve Bayilik Sistemi

Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 21 Mayıs'ta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. Grup, Türkiye'den Met-Gün Grup'un yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

"Önceliğimiz Araç Sahiplerinin Memnuniyeti Olacak"

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını belirtti. 2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu, her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiğini ve bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesinin daha çok önem kazanacağını ifade etti.

5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısı belirlenecek ve artırılacak.

ihtiyaç duyulan istasyon sayısı belirlenecek ve artırılacak. Bayilik sistemi ile girişimcilerle işbirliği yapılacak.

ile girişimcilerle işbirliği yapılacak. Bayilik başvuruları Turka internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Turka internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı. 15 Ağustos 2027'den itibaren yeni nesil araç muayene sistemi devralınacak.

yeni nesil araç muayene sistemi devralınacak. Finansal yeterliliğe ve referans mektubuna sahip başvurulara öncelik verilecek.

Otomasyon ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kurulacak. "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla, bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yenilikler yapılacak; öncelik ise araç sahiplerinin memnuniyeti olacak.

Afet Durumunda Sahra Hastanesi Dönüşümü ve İstihdam

Dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturulacak. Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlar planlanıyor."Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."