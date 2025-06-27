CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Motorine 1.14 TL zam geldi
Motorine 1.14 TL zam geldi
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!

Türkiye'de araç muayenesinde yeni bir dönem başlıyor. Turka markasıyla yeni sistemde bayilik sistemine geçilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 18:03, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 18:04
Yazdır
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markasıyla yürütecek. Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek ve bayilik sistemine geçilecek. Başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı.

Araç Muayene Sayısında Artış

2024 verilerine göre, 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile birlikte 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

MOI Ortak Girişim Grubu ve Bayilik Sistemi

Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 21 Mayıs'ta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. Grup, Türkiye'den Met-Gün Grup'un yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

"Önceliğimiz Araç Sahiplerinin Memnuniyeti Olacak"

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını belirtti. 2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu, her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiğini ve bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesinin daha çok önem kazanacağını ifade etti.

  • 5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısı belirlenecek ve artırılacak.
  • Bayilik sistemi ile girişimcilerle işbirliği yapılacak.
  • Bayilik başvuruları Turka internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.
  • 15 Ağustos 2027'den itibaren yeni nesil araç muayene sistemi devralınacak.
  • Finansal yeterliliğe ve referans mektubuna sahip başvurulara öncelik verilecek.

Otomasyon ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kurulacak. "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla, bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yenilikler yapılacak; öncelik ise araç sahiplerinin memnuniyeti olacak.

Afet Durumunda Sahra Hastanesi Dönüşümü ve İstihdam

Dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturulacak. Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlar planlanıyor."Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber