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81 ilde 'Bilim Kafe' buluşmaları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından koordine edilen "Bilim Kafe" etkinliğinin bugün 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede başladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 18:43, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 19:13
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81 ilde 'Bilim Kafe' buluşmaları başladı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen etkinlikler, on binlerce kişi tarafından da canlı yayında takip ediliyor. Bu yönüyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyan "Bilim Kafe" buluşmaları, yarın da sürecek.

Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için bir araya geldiği buluşmalarda akademisyenler, halka açık mekanlarda bilimsel çalışmaları sade bir şekilde vatandaşlara anlatıyor.

Yapay zekadan yeşil dönüşüme, tarımdan turizme, hipertansiyondan kanser tedavilerinde yeni yöntemlere, uzaydan doğal afetlere, bağımlılıktan aile iletişimine çok farklı konularda Türkiye'nin her ilinde gerçekleştirilen bilim kafe buluşmalarıyla bilim ve toplum arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

- Kahvede, bahçede, gemide, maden ocağında bilim

Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşen Bilim Kafe buluşmaları tarihi mekanlardan turistik yerlere, huzurevlerinden millet bahçelerine, tarlalardan köy kahvelerine kadar Türkiye'nin her ilinde yapılıyor. Halka açık gerçekleştirilen etkinliklere katılanlara üniversitelerde üretilen yöresel ürünler ikram ediliyor.

Bilim Kafe buluşmaları ve bilim iletişimiyle üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması, üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine sağladıkları katkıların, yerel ve küresel sorunların çözümüne sundukları desteklerin, gelecek için üstlendikleri aktif rolün görünür olması, bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

- "Dünyanın en büyük bilim toplum buluşmasını gerçekleştiriyoruz"

Etkinliklere ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, dünyada yaşanan savaşlara ve krizlere en güzel cevabı umutlu bilim hikayeleriyle verdiklerini belirterek, "Bilim umuttur. 81 ilimizde 150'den fazla üniversitemizle Bilim Kafe etkinliğiyle bugün ve yarın dünyanın en büyük bilim toplum buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız üniversitelerde üretilen bilimi, kampüsten köy meydanlarına, tarlalara, tarihi köprülere, fındık ve çay bahçelerine, trene, vapura, maden ocağına taşıyarak muhataplarıyla buluşturuyor. Bilimi daha görünür kılıyor ve daha çok bilim konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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