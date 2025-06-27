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Bakan Güler: Ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 19:47, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 19:49
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Bakan Güler: Ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Güler, buradaki konuşmasında, Kara Kuvvetlerinin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kara Kuvvetlerinin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanları ve personeli andı.

Bakan Güler, Kara Kuvvetlerinin, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bir askeri birikimin, stratejik aklın ve kahramanlık geleneğinin mirasçısı olduğunu ifade ederek, "Bu asil miras, binlerce yıldır Türk ordusunun sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesinin, bağımsızlık idealinin ve istiklal ruhunun teminatı olduğunu da göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığını anımsatarak, Komutanlığın binlerce yıllık köklü geçmişinden aldığı ilham ile sahip olduğu donanım ve üstün nitelikteki personeliyle milletin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Komutanlığın, birçok coğrafyada üstlendiği tarihi görev ve sorumluluklarıyla kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olarak barışa katkı sağladığını kaydeden Güler, "Sizlerin şahsında, kendilerine tevdi edilen tüm vazifeleri üstün bir sorumluluk anlayışı ve başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar tüm personelini yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında ve üs bölgelerinde bulunan Mehmetçiğe selamlarını gönderen Güler, "Her birinin gözlerinden öpüyorum. Çok iyi biliyoruz ki onların oradaki varlığı, aziz devletimizin ve asil Türk milletinin en büyük güvence kaynağıdır." dedi.

- "Ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz"

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere değinen Güler, bu süreci, "hassas, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem" olarak niteledi.

Ülkenin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde koruyabilmek için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirten Güler, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı artan bir gayretle sürdürüyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi' olarak tanımladığı kahraman ordumuzun ve onun temelini oluşturan Kara Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz. Bundan sonra da bizlere düşen en önemli görev, bel kemiğimiz Kara Kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun ve güzel ülkemizin gücüne güç katmak için durmadan, dinlenmeden var gücümüzle çalışmaktır."

Güler, Kara Kuvvetlerinin sahip olduğu imkan, kabiliyetler ve personelin ortaya koyacağı gayretle büyük başarılara imza atacağını, milletin gurur kaynağı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Mete Han'dan, Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerinin üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanları ve personeli şükranla yad eden Güler, "Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Yolunuzun ve bahtınızın açık olsun." ifadesini kullandı.

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