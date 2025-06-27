Barodan tepki çeken karar: Narkotik şubeye avukat görevlendirilmeyecek

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmasını sürdürürken, barodan gelen karar dikkat çekti. Baronun aldığı kararda CMK atama sisteminin saat 23.00 ile 06.00 arasında sadece Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kapatıldığı belirtildi.

Baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mersin Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün meslaktaşlarımıza karşı olumsuz tutum ve davranışlar nedeniyle ikinci bir karara kadar CMK atama sistemi saat: 23.00 ile 06.00 arasında sadece Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kapatılmıştır. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız" denildi.