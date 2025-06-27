Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!

Asgari ücret Ocak 2025'ten bu yana 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mayıs döneminde kümülatif enflasyonu yüzde 15.04 olarak tespit etti.

Sabit ücretle çalışanların maaşları enflasyon karşısında eridi.

Bu tabloda temmuz ayına yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında asgari ücret geliyor.

"Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusunun yanıtı milyonlarca çalışanın radarına girmiş durumda...

Bloomberg yayın kuruluşu, asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini yazdı.

'Yatırımcılar olumlu karşılayacak'

Fırat Kozok ve Beril Akman'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; "Türkiye yatırımcıları teşvik etmek için asgari ücret artışını atlamayı planlıyor."

Haberde asgari ücrete zam yapılmamasının yatırımcılar tarafından muhtemelen olumlu karşılanacağı yorumu yapıldı.

Çünkü yatırımcılar, maaşlara getirilen kısıtlamaları Türk yetkililerin sürekli yüksek enflasyonla mücadele etme istekliliğini ölçmenin bir yolu olarak görüyor.

Kaynaklar asgari ücret zammıyla ilgili son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu hatırlattı. Henüz sonuç kesinleşmediği için de isimlerinin gizli tutulmasını istediler.