Kocaeli'de vidanjörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.

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