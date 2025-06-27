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31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 22:10, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 23:15
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31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama

Başsavcılıkça, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 95 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden Albay K.K'nin de aralarında bulunduğu 65'inin tutuklanmasına hükmetti.

Sulh ceza hakimliği, 2 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme", 28 şüpheli hakkında ise ''yurt dışına çıkış yasağı'' ve ''imza atma''yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı ve 5 teğmen ile farklı sebeplerle (müstafi, ihraç, emekli vb.) TSK'dan ilişiği kesilen 8 şüpheli olmak üzere toplam 108 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalanmıştı.

Diğer 13 şüpheliyi yakalama çalışmalarının Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğü öğrenildi.

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