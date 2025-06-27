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Emekli hakimin otobüste bir kadını taciz ettiği iddiası

Adana'da özel halk otobüsünde bir kadının görüntülerini çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen emekli hakim, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 22:27, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:28
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Emekli hakimin otobüste bir kadını taciz ettiği iddiası

Olay, kentteki bir özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüste yolculuk yapan bir kişi 'Neden kadının bacaklarını çekiyorsun' diyerek 75 yaşındaki emekli hakim A.M.A.'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine 44 yaşındaki G.T., emekli hakimin kendisinin uygunsuz fotoğraflarını çektiğini fark etti. G.T.'nin otobüste 75 yaşındaki emekli hakime tepki göstermesi üzerine diğer yolcular ve emekli hakim arasında tartışma yaşandı.

Otobüs şoförü ise bunun üzerine aracın kapılarını kilitleyip Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne gidip durumu polislere bildirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emekli hakim gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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