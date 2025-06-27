Şalvar gecesi zehir oldu! Havai fişekler köyü yakıyordu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Alevler köyde paniğe yol açtı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 22:40, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:41
Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü'nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı. Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.
Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı.