İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte su analizleri akredite laboratuvarlarda yapılan 97 yüzme alanı bulunduğunu ve bu alanların sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip edildiğini bildirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığını belirtti. Sezon başlamadan önce yüzme alanlarının belirlendiğini, su analizlerinin akredite laboratuvarlarda yapıldığını vurgulayan Güner, "İstanbul'da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip ediliyor." dedi.

Yüzme Alanlarında Su Kalitesi ve Takip Süreci

Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini anlattı. Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını aktaran Güner, bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsur olup olmadığının değerlendirildiğini söyledi. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi "iyi", "orta" ve "kötü" olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alan bulunmamaktadır.

Sağlıklı Yüzme Alanlarının Önemi

Doç. Dr. Güner, insanların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, iyi kalitede sağlıklı yüzme alanları ve yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsediklerini belirtti. İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikler yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor.

Güvenlik ve Çevre Koşulları

Yüzme alanlarının yalnızca su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevre koşullarına göre belirlendiğini vurgulayan Güner, bu alanların belirlenmesinde cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Belirlenmiş Alanların Dışında Yüzmenin Riskleri

Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir." dedi. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermediklerini belirtti.

Yüzme Alanları Bilgileri ve Takibi

Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verileri, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Vatandaşlar bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilirler. Toplumun bu konuda hassasiyet göstermesi rica edilmektedir.

İstanbul'da Belirlenen Yüzme Alanları

Burgazada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı

Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Yörükali Plajı önü

Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

Heybeliada Ada Beach Club önü

Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

Kınalıada Ülker Restaurant önü

Sedef Adası Halk Plajı

Heybeliada Asaf Beach

Burgazada Deniz Kulübü

Büyükada Prenses Koyu

Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

Denizköşkler

Florya Güneş Plajı

Yeşilköy Polis Merkezi önü

Yeşilköy International Hospital önü

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

Riva Plajı

Riva Su Ürünleri Plajı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

West İstanbul Marina Plajı

Gürpınar Sahili

Albatros Sahili

Büyükçekmece Çocuk Sahili

Büyükçekmece Halk Plajı

Mimarsinan Sahili

Kumburgaz Sahili

Celaliye Halk Plajı

Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping

Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

Karacaköy Yalıköy Plajı

Karacaköy Çobankule Plajı

Karacaköy Evicik Plajı

Karacaköy Ormanlı Plajı

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

Suadiye Plajı

Çiftalan Plajı

Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü

Menekşe Plajı İskele önü

Menekşe Plajı Sahil Park önü

Demirciköy Uzunya Plajı

Demirciköy Dalya Plajı

Gümüşdere Plajı

Kilyos Plajı

Rumeli Kavağı Plajı

Tarabya Plajı

Kısırkaya Plajı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

Büyükliman Plajı

Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii

Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü

Uyumkent Sitesi önü

Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

Semizkum Çadır Yeri mevkii

Altınorak Sitesi mevkii

Kumluk mevkii

Parkköy-Bizimköy Sitesi önü

Selimpaşa Başkent Sitesi önü

Selimpaşa Duruman mevkii

Doğancılı Plajı

İmrenli Plajı

Kabakoz Plajı

Merkep Adası 1

Merkep Adası 2

Sahilköy Plajı

Sofular Plajı

Alacalı Plajı

Ala Kadınlar Plajı

Ağlayankaya Plajı

Ağlayankaya Plajı Life Beach

Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii

Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

Akçakese Akkaya Plajı

Ayazma Plajı

Ayazma Plajı 2

Ayazma Plajı Kumbaba mevkii

Bozgaca Plajı

Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)

Uzunkum Plajı (Orta nokta)

Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

Akçakese Peacock BeachTuzla Belediyesi Halk Plajı



