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Sıcak havayla hissedilen nem bugün de etkili olacak

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, bugün de etkisini sürdürecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 08:02, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 08:03
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Sıcak havayla hissedilen nem bugün de etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahminlerini açıkladı.

Türkiye'nin sıcak havanın etkisi altında olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde olduğunu bildiren Tekin, sıcak hava dalgasının bugün de etkisini sürdüreceğini söyledi.

Sıcak hava ile hissedilen nemin de bugün devam edeceğini vurgulayan Tekin, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın kuvvetli olduğu alanlarda orman yangını riski söz konusu. Buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz." dedi.

Yarın itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini dikkati çeken Tekin, sıcaklıkların, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Tekin, "Bugün Trakya, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Yarın itibarıyla ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek." diye konuştu.

Özellikle yarın Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Tekin, vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı uyardı.

Yağışlı sistemin pazartesi günü yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini dile getiren Tekin, "Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Samsun çevrelerinde yağış görülecek. Salı günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak." ifadelerini kullandı.

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