Düzce'de mobilya fabrikasında yangın
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 08:12, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 08:09
Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın iç bölümünde hasar oluştu.