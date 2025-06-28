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Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da danışman ülke statüsü için başvuru hazırlığında olduğunu açıkladı. Bilimsel projeler ve uluslararası işbirlikleriyle bu hedefe ulaşılması amaçlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 09:05, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 09:06
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Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını belirterek, hedeflerinin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsünü elde etmek olduğunu ifade etti. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 47. Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) için Milano'da bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda Antarktika Antlaşması Danışman Ülkeleri'nin heyet başkanlarına yönelik bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda 28 ülkenin temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Kacır, Türkiye'nin son yıllarda Antarktika'ya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şimdiye dek edinilen bilimsel uzmanlık, diplomatik birikim ve kurumsal olgunluk temelinde Türkiye, Antarktika Antlaşması kapsamında danışman ülke statüsü başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Bu adım, Türkiye'nin kıtanın geleceğinde daha aktif rol üstlenmesini ve sahip olduklarını daha fazla paylaşmasını sağlayacak yeni fırsatlar sunacak.

Türkiye'nin Antarktika'daki Bilimsel Çalışmaları

Resepsiyonda konuklara, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel çalışmalarının anlatıldığı bir video gösterildi ve Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.

Antarktika'nın İnsanlık İçin Önemi

Bakan Kacır, Milano'da ATCM'ye yönelik temaslarını değerlendirirken, "Antarktika, beyaz kıta, aslında insanlığın geleceği için çok büyük bir kıymet taşıyor. Hem bilimsel araştırmalar hem stratejik çalışmalar için insanlığın geleceğinde Antarktika'nın çok önemli bir rolü olacak. Türkiye olarak bizler de bu süreçte özellikle bilimsel araştırma çalışmalarını önceliklendiriyoruz." dedi.

Türk Bilim İnsanlarının Katkıları

  • 2017'den bu yana Türk bilim insanları Antarktika'ya seferler düzenliyor.
  • Kuzey Kutbu'na da seferler gerçekleştiriliyor.
  • 200'den fazla bilim insanı, 150'den fazla bilimsel araştırma projesi bu seferlerde icra edildi.
  • Lise öğrencileri de TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK eliyle kutup araştırmaları yarışmasında derece elde ederek bu seferlere dahil ediliyor.

Türkiye'nin Hedefleri ve Uluslararası İşbirlikleri

Bakan Kacır, Türkiye'nin Antarktika bağlamındaki hedeflerine değinerek, "Hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsünü elde edebilmek." dedi. Bu amaçla diğer ülkelerle ortak çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'nin seferlerine ve bilimsel araştırmalarına diğer ülkelerden bilim insanlarının katılımı sağlanıyor ve Türk bilim insanları da diğer ülkelerin araştırma programlarına dahil oluyor. 13 ülkeyle ortaklaşa çalışmalar yürütmek üzere mutabakat zabıtları imzalandı.Kutup Vizyonu ve Uluslararası Görünürlük

Bakan Kacır, Türkiye'nin kutup vizyonunu ve Antarktika vizyonunu uluslararası temsilcilere anlattıklarını belirtti. Yakın gelecekte Türkiye'nin uluslararası arenada Antarktika başlıklı çalışmalarda daha görünür adımlar atacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin Bilimsel Araştırma Vizyonu

Bakan Kacır, Türkiye'nin hem kutup bölgelerinde hem de uzay çalışmalarında bilimsel vizyonunu genişlettiğini vurguladı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz, Antarktika'ya bir Türk bilim üssü kurmak ve bu üste hem Türk bilim insanlarının hem diğer ülke bilim insanlarının beyaz kıtanın ve insanlığın geleceğine yönelik özellikle iklim değişikliği başlığında araştırmalar yürütmesine ev sahipliği yapmak." dedi. Türkiye'nin bilimsel araştırma vizyonunun sadece sınırlarıyla sınırlı olmadığını, uzay ve kutup çalışmalarıyla bu vizyonun çok daha ileri düzeylere ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin Liderliği ve Gelecek Hedefleri

Bakan Kacır, Türk bilim insanlarının küresel düzeyde etki uyandıracak çalışmalar yapmasının Türkiye için çok değerli olduğunu vurguladı. "Halihazırda danışman ülke statüsünde olmayan gözlemci üyeler arasında Türkiye, Antarktika başlıklı bilimsel çalışmalarda açık ara lider konumunda." dedi. TÜBİTAK çatısı altında faaliyet gösteren Kutup Araştırmaları Enstitülerinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda Türkiye'yi kutup çalışmalarının öncü ülkeleri arasında konumlandırmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.


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