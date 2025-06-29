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Libya'da şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı

Libya'da görevli olarak bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 14:40, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 15:19
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Görevli olarak bulunduğu Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İzmirli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden (53) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine babası Alaattin Maden, annesi Aysun Maden, eşi Zeynep Maden, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, şehidin tören geçişiyle götürülmesi aileyi gözyaşlarına boğdu. Tören kıtasınca omza alınan şehidin naaşı top aracına konuldu. Şehit Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in naaşı, toprağa verilmek üzere Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü.

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