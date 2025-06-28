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İzmir Merkezli 7 İlde Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 10:13, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 10:30
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İzmir Merkezli 7 İlde Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, İzmir merkezli 7 ilde toplamda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlar kapsamında, zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda, "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorla" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

  • Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
  • Zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarıldı.
  • Çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • 14 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Fuhuş Ağı ve Yöntemleri

Süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların illegal internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla bir fuhuş ağı oluşturdukları tespit edildi. Bu ilanların İzmir ilinden yönetildiği belirlendi. Şüpheliler, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogları müşteri şahıslara göndererek kadınları, "konumcu" olarak tabir edilen korsan taksiciler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik kiralanan dairelere yönlendirdi. Fuhuş faaliyetlerinden elde edilen gelir ise "ilancı", "konumcu" ve mağdur kadınlar arasında paylaştırıldı. Bazı kadınların ise zorla fuhuşa zorlandığı öğrenildi.


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