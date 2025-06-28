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Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, kilolarca madde ve yüklü para ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 10:42, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 10:43
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Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir adım atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli H.G. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyonun detayları ve ele geçirilenler aşağıda sıralanmıştır:

Operasyonun Detayları

  • 7,2 kilogram uyuşturucu
  • 9.450 uyuşturucu hap
  • 2 cep telefonu
  • Hassas terazi
  • 8.064 dolar
  • 264.200 lira

Şüphelinin Durumu

Gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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