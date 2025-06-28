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Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip

Sağlık Bakanlığı, plajlar ile göl ve deniz kıyılarında su kalitesini izlemek amacıyla 35 ilde 1700'e yakın noktada düzenli numune alarak mikrobiyolojik analiz yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 11:27, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 11:41
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Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yaptığı açıklamada, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yaz aylarında da vatandaşların sağlığını koruma noktasında ilgili birimlerle birlikte çalışmaları devam ettirdiklerini ifade eden Demirkol, "Plajlarımızda, göl ve deniz kıyılarında toplamda 35 ilde 1700'e yakın izlem noktasından örnekler alıyoruz. Göllerimizde ve denizlerimizde vatandaşlarımızın bu suların kalitelerini anında görmesini sağlıyoruz. Bu yerlerden almış olduğumuz numuneleri tüm Türkiye'de halk sağlığı laboratuvarlarımızda ayrıntılı bir şekilde mikrobiyolojik açıdan analiz ediyoruz." dedi.

Demirkol, yılda yaklaşık 20 bin su örneği toplandığını ve numunelerin sonuçlarının değerlendirildikten sonra sisteme yansıtıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden buradaki tüm plajlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Bu sitemizde plajın özelliklerini filtreleyebilecekleri bir butonu da eklemiş olduk. Bu siteden, plajın kum ya da çakıl olup olmadığı, konumu, derinliği, sahil uzunluğu, engelli erişimi, otopark durumu, kamp alanı olup olmadığı gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Aynı zamanda mükemmel, iyi orta ve kötü sınıflandırması içerisinde bu almış olduğumuz numunelerin birebir sonuçlarını tüm şeffaflığıyla yıllara göre görülebiliyor. En yakın sağlık kuruluşu, hangi aile sağlık merkezine veya hastaneye yakın olduğu ayrıca balıkçılığa uygun olup olmadığı bilgisi de yer alıyor."

Boğulma vakalarına karşı erken uyarı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, plajla ilgili sadece sağlık anlamında değil tüm bilgilere yuzme.saglik.gov.tr adresinden erişimin mümkün olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız gitmeden önce analizlerini yapabilirler. Otel ve halk plajlarının suyunun mikrobiyolojik açıdan kalitesini görebiliyorlar. Gidecekleri plajın türünü, derinliğini görebiliyorlar. Bu dönemde boğulma vakalarında çok sık bir artış oluyor. Bu noktada burada çok önemli bilgiler var. Evlatlarıyla güvenli ve sağlıklı bir tatil yapmaları için mutlaka tüm vatandaşlarımızın bu siteden faydalanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 600'e yakın mavi bayrak sertifikası alan plajın olduğunu ifade eden Demirkol, vatandaşların bu siteden hangi plajların bu sertifikaya sahip olup olmadığını da görebileceklerini söyledi.

Demirkol, su kalitesinde halk sağlığını tehdit edebilecek düzeyde bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili plajın geçici olarak kullanıma kapatıldığını, temizlik ve iyileştirme çalışmalarının hızlıca başlatıldığını belirtti.

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