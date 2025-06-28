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Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı

Meteorolojik şartlar nedeniyle 47 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Alınan önlemler ve yasak kapsamındaki iller hakkında tüm bilgiler burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 11:43, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 11:40
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Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı. Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere toplamda 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Alınan Tedbirler ve Yasaklar

  • Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.
  • Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı sağlanacak.
  • Hava ve kara araçlarının etkin kullanımı planlanacak.
  • Yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği sağlanacak.
  • Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılacak.

Ormanlara Girişin Yasaklandığı İller ve Tarihler

Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler belirlenmiştir. Bu yasaklar, her ilde farklı tarihlerde geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.

Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi
Sinop 1 Haziran - 31 Ekim Kırklareli 8 Mayıs - 31 Ekim
Bayburt 1 Haziran - 30 Kasım Kocaeli 15 Mayıs - 1 Kasım
Karabük 2 Haziran - 31 Ekim Balıkesir 15 Haziran - 30 Eylül
Çorum 15 Haziran - 31 Ekim Sakarya 1 Haziran - 1 Kasım
Samsun 19 Haziran - 30 Ekim Çanakkale 1 Haziran - 30 Eylül
Amasya 1 Temmuz - 30 Ekim Yalova 1 Haziran - 31 Ekim
Tokat 1 Temmuz - 30 Ekim Bilecik 5 Haziran - 1 Ekim
Zonguldak 1 Temmuz - 30 Eylül Tekirdağ 15 Haziran - 15 Ekim
Bartın 1 Temmuz - 30 Eylül İstanbul 23 Haziran - 15 Ekim
Bolu 1 Temmuz - 30 Eylül Edirne 27 Haziran - 15 Ekim
Kastamonu 1 Temmuz - 30 Ekim
İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi
Çankırı 1 Haziran - 31 Ekim Kütahya 15 Mayıs - 31 Ekim
Kırıkkale 1 Haziran - 31 Ekim Denizli 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat 1 Haziran - 31 Ekim Uşak 1 Haziran - 1 Ekim
Ankara 10 Haziran - 30 Eylül İzmir 1 Haziran - 31 Ekim
Eskişehir 15 Haziran - 30 Eylül Manisa 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla 25 Haziran - 31 Ekim
Akdeniz Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Antalya 1 Mayıs - 31 Ekim Kilis 1 Haziran - 30 Kasım
Hatay 15 Mayıs - 15 Eylül Şanlıurfa 1 Haziran - 31 Ekim
Burdur 1 Haziran - 1 Kasım Gaziantep 24 Haziran - 30 Eylül
Isparta 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin 1 Haziran - 15 Ekim
Adana 23 Haziran - 31 Ekim
Doğu Anadolu Bölgesi
Bingöl 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan 15 Temmuz - 15 Eylül

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