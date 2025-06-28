Doğrudan Satışta Cayma Süresi 30 Güne Çıkıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre, doğrudan satış yoluyla alınan ürün veya hizmetlerde tüketiciler, 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, sabit mağaza ya da perakende noktası olmadan, birebir iletişimle ürün ve hizmet satışına dayanan doğrudan satış sisteminin düzenli şekilde artması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla hazırlandı.

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicinin aldığı ürünleri iade etmesinin en önemli haklardan biri olduğunu belirtti. Güllü, "Sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan, birebir iletişimle ürün ve hizmet satışına dayanan doğrudan satış sisteminde tüketicinin özellikle aldatılmak suretiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için cayma süresi 14 günden 30 güne çıkarılıyor." dedi. Bu düzenleme hem tüketiciyi hem de sistemde prim karşılığı sahada doğrudan satış yapan kişileri koruyacak ve sektörün güvenilirliğine katkı sağlayacak.

Alışverişlerde Dolandırıcılığın Önüne Geçilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilere 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden alışverişten vazgeçme hakkı tanınacak. Cayma hakkının süresinin artırılması, tüketicinin bu hakkını daha etkili kullanmasını sağlayacak. Satıcı, cayma hakkını kullanan tüketiciye ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmek zorunda kalacak. Satıcı, sisteme hiçbir cezai yükümlülük altına girmeden giriş sağlayabilecek ve 30 gün içinde de herhangi bir yükümlülük yüklenmeden ayrılabilecek. Bu süre içinde satıcının elindeki kullanılmamış mallar, şirket tarafından geri alınmak zorunda.

Satış Yetki Belgesi Zorunluluğu

Düzenlemeye göre doğrudan satış şirketlerinin faaliyet gösterebilmesi için satış yetki belgesi alması zorunlu olacak. Bu sistemle satış yapacak firmalardan yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi, tüketiciyi mağdur eden firmaların ortadan kalkmasına ve dolayısıyla tüketici mağduriyetlerinin azalmasına neden olacak.

Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Düzenleme, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü de getiriyor. Şirketler, posta, SMS, e-posta ya da internet gibi fiziksel temas içermeyen yollarla cayma hakkı dahil olmak üzere ürün ve hizmetlere dair tüm bilgileri tüketiciye açık ve anlaşılır biçimde iletmek zorunda olacak. Bu da tüketicinin evrensel haklarından bilgilendirme hakkının doğrudan satış sistemine bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tüketicilerin Korunmasında Önemli Bir Adım

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı, ekonomi ve teknolojideki son gelişmelere paralel olarak genişleyen alternatif satış sistemlerine karşı tüketiciyi koruma amaçlı olarak hazırlandı." dedi. Bakanlık tarafından piyasanın gereksinimleri gözetilerek hazırlanan taslakla doğrudan satış yöntemiyle mal ve hizmet satın alan tüketicilerin korunmasında önemli bir adım atıldığına dikkat çekildi.

Taslakta yer alan "tüketicinin 30 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ceza ödemeksizin satıştan cayması"na ilişkin düzenleme , mevcut tüketici yasasıyla uyumlu ve bu hakkın altını bir kez daha çizen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

, mevcut tüketici yasasıyla uyumlu ve bu hakkın altını bir kez daha çizen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Doğrudan satış sisteminde mal ve hizmet satanların da yetki belgesi alma zorunluluğu, tüketicilerin şimdiye kadar karşılaştıkları mağduriyetlerin giderilmesinde önemli bir gelişme olacak.

Bu düzenlemelerle birlikte doğrudan satış sektöründe hem tüketicinin hem de satıcıların hakları daha güçlü şekilde korunacak ve sektörde güven ortamı sağlanacak.



