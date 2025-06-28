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MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak

MHP, 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'na 9 Ağustos'ta Erzurum'da başlıyor. Toplantılar 81 ili kapsayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 12:45, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 12:46
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MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında sahaya inmeye hazırlanıyor. "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla yapılacak toplantılar 9 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, partileri tarafından "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" Adımı ve Toplumsal Yansımaları

Yalçın, "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenecek buluşmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçen yıl ekim ayında atılan "Terörsüz Türkiye" adımının kamu vicdanında makes bulduğunu ve toplumun çeşitli kesimlerinden olumlu tepkiler aldığını bildirdi. Bu durumun, partinin uyguladığı siyasetin zamanlamasının ve atılan adımın yerindeliğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk Milliyetçiliği ve MHP'nin Tarihsel Rolü

Türk milliyetçiliği ülküsünün ilerlemeci, modernist ve çözüm odaklı bir siyaset felsefesine dayandığını belirten Yalçın, MHP'nin binlerce yıllık sağlam bir toplum yapısından, zengin bir devlet ve yönetim anlayışından beslendiğini ifade etti. "MHP, milletimizin mayasında mevcut varlık bilincinin ta kendisidir" diyerek, partinin siyasi hayatı boyunca önemli roller üstlendiğini söyledi.

Yeni Yüzyılda MHP'nin Sorumlulukları

Tarihin yeni yüzyılda MHP'ye yeni ve büyük sorumluluklar yüklediğini, güncel görevler verdiğini vurgulayan Yalçın, "21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" ülküsünü Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e benimseten Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, mevcut siyasi parametrelerin yeniden tanzimini elzem gördüğünü belirtti. MHP'nin, bölgesel ve küresel konjonktür karşısında paradigma değişikliğine olan ihtiyacı erkenden tespit ettiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı ve "Terörsüz Türkiye" Hamlesi

MHP'nin bu çerçevede, Cumhur İttifakı ortak bilinciyle, iç barışın tahkimini ve toplumsal birlik ile bütünlüğün güçlendirilmesini hedefleyerek, "21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" ülküsünün devamı niteliğinde "Terörsüz Türkiye" hamlesini hayata geçirdiğini bildirdi. Bahçeli'nin bu girişiminin, terörü Türkiye'yi güçten düşürmek için bir vasıta olarak gören uluslararası aktörlerin oyunlarını bozduğunu belirtti.

Bölgesel Toplantı Takvimi ve Katılımcılar

Buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleneceğini belirten Yalçın, toplantıların takvimini şu şekilde açıkladı:

  • 9 Ağustos Cumartesi: Erzurum ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Tunceli.
  • 16 Ağustos Cumartesi: İstanbul ev sahipliğinde; Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak.
  • 23 Ağustos Cumartesi: Tokat ev sahipliğinde; Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat.
  • 6 Eylül Cumartesi: Van ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak.
  • 13 Eylül Cumartesi: Eskişehir ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya, Yalova.
  • 20 Eylül Cumartesi: Ankara ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir.
  • 20 Eylül Cumartesi: Denizli ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak.
  • 27 Eylül Cumartesi: Adana ev sahipliğinde; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde.
  • 27 Eylül Cumartesi: Gaziantep ev sahipliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa.

Buluşmalarda Görev Alacaklar

Yalçın ayrıca partinin bu buluşmalarda Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarının görev alacağını bildirdi.MHP, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış ile refahı hedeflemekte olup; "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumun tüm fertlerinin sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşeceğini vurguladı.


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