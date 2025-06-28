Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kültür Yolu Festivali, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, şehir protokolü ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Bursa'nın kültür ve tarih hazinesi olarak geçmişle bugünü sanat aracılığıyla buluşturmasının önemine dikkat çekti. Festivalin yalnızca konser ve sergilerden ibaret olmadığını, geçmişle geleceği buluşturan, yerel ile evrenseli harmanlayan güçlü bir kültür ve turizm atılımı olduğunu vurguladı. Şehirlerin marka şehirler haline gelmesinin yolunun kültür, sanat ve hikayelerini yaşatmaktan geçtiğini belirtti.

Festivalin Kapsamı ve Katkıları

Türkiye'nin dünya turizminde 5. sıradan 4. sıraya yükselmesi, kültürel mirasın etkin tanıtımı ve zengin içerikli etkinliklerle doğrudan ilişkili. Özellikle kültürel etkinliklerin nitelikli ziyaretçi artışını destekleyerek turizme önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Festivalin Gelişimi

İlk başta 80 etkinlik noktasıyla başlayan festival, bugün 1000'e yakın noktada düzenleniyor.

başlayan festival, bugün düzenleniyor. 2024 yılı itibarıyla 6.000'in üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. On binlerce sanatçı ile halk sanatla buluşturuldu.

Festival, 7'den 70'e tüm vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan kapsayıcı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm Vizyonu

Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm vizyonu festivalin temel taşı olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle birlikte anılan ve Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve turizm politikalarının doğru bir eksende ilerlediğini gösteriyor.

Festivalde Öne Çıkan Sergiler ve Etkinlikler

Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir sergisi, sanatçının gravür, çizim, litografi ve fotoğraflarından oluşan 50 orijinal eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

sergisi, sanatçının gravür, çizim, litografi ve fotoğraflarından oluşan sanatseverlerle buluşturuyor. Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi ve Eskizden Piksele dijital sanat seçkileri, çağdaş ve klasik eserleri bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

ve dijital sanat seçkileri, çağdaş ve klasik eserleri bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Adil-i Mutlak ve Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi gibi sergiler de festival kapsamında ziyaretçilere sunuluyor.

Festival Takvimi ve Etkinlik Noktaları

28 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında sürecek festival, 71 noktada yaklaşık 600 etkinlikle Bursa'nın zengin kültürel mirasını sanatın evrensel diliyle buluşturacak. Bursa sokakları konserler, sergiler, tiyatro ve atölye çalışmalarıyla şenlenecek; çocuklardan yetişkinlere herkes için sanat dolu bir atmosfer yaşatılacak.



