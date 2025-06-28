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Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
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Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımları ve Orta Koridor ile Kalkınma Yolu projelerinin stratejik önemini anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 13:24, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 13:25
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Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının Orta Koridor'un merkezinde bulunduğunu belirterek, kuzey-güney eksenli koridorlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında düzenlenen "Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu"nda konuşan Uraloğlu, forumun Dünya Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Foruma dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcısı ile 70 ülkeden katılım sağlandığını belirten Uraloğlu, etkinliğin devamı için yoğun ilgi olduğunu ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Uraloğlu, dünyada hiçbir ülkenin artık kendisine yeterli olmadığını, ülkelerin birbirine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bağlantısallığın Önemi ve Ulaştırma Koridorları

Bu ihtiyacın en önemli etkeninin bağlantısallığı sağlamak olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, iletişim ve ulaşımın değerine vurgu yaptı. Ulaştırmacılara büyük görev düştüğünü belirten Uraloğlu, bağlantıların güçlendirilmesi için sadece rutin zamanlarda değil, olağanüstü durumlarda da neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin ve birlikteliklerin kıymetli olduğunu, birçok anlaşma ve etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Orta Koridor

Forumun, ulaştırma koridorlarının geçtiği bir ülkenin kalbi olan İstanbul'da yapılmasının önemine değinen Uraloğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun stratejik değer taşıdığını belirtti. Türkiye'nin doğu-batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının Orta Koridor'un merkezinde yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, geçmişte ticaret yollarının doğu-batı ekseninde olduğunu, günümüzde ise kuzey-güney ve çapraz koridorların da entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey-Güney Koridorları ve Üç Deniz Girişimi

Uraloğlu, Avrupa'da Karpatya, Baltık Denizi ile Adriyatik Denizi'ni birbirine kara yoluyla bağlayacak Üç Deniz Girişimi'ne Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu hatırlattı. Kalkınma Yolu projesinin tamamlandığında 45 gün süren yolun 25 güne ineceğini belirtti.

  • Orta Koridor demir yoluyla 18 günde Uzak Doğu'dan Avrupa'nın en uzak noktasına yük taşınabiliyor.
  • Bu sürenin ilerleyen zamanda 15 güne, hatta 13 güne kadar düşebileceği öngörülüyor.
  • Yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik kısmı Türkiye'den geçiyor.
  • İstanbul'da yeni bir demir yolu geçişi planlanıyor.

Kalkınma Yolu Projesi ve Alternatif Koridorlar

Uraloğlu, İsrail-İran çatışmasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gündeme gelince alternatif koridorların öneminin anlaşıldığını belirtti. Kalkınma Yolu projesinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığını ve diğer ülkelerin de katılımına açık olduklarını söyledi.

Bölgesel ve Küresel Birliktelik Vurgusu

Kriz anında "Ben kendi problemimi çözdüm" deme lüksüne sahip olunmadığını belirten Uraloğlu, kazan-kazan politikasıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyleyen Uraloğlu, şu gelişmeleri aktardı:

  • Bölünmüş yollar 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometreye çıktı.
  • Demir yolu hattı 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye yükseldi.
  • Liman sayısı 150'lerden 200'lere çıktı.
  • Ticari uçuşlara açık havalimanı sayısı 26'dan 58'e yükseldi.
  • 2023'te havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 231 milyon oldu.
  • Sadece İstanbul Havalimanı 80 milyon yolcuya hizmet verdi.
  • 2024'te havalimanlarının 240 milyon yolcuya hizmet etmesi bekleniyor.

Bu yatırımlar sayesinde kriz anlarında ve normalde sistemin yönetilebileceğini belirten Uraloğlu, öncelikle bölgesel ardından küresel birlikteliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Dijitalleşme ve Yeşil Enerji Vurgusu

Dijitalleşmenin önemine değinen Uraloğlu, ticaretin hızlanması için gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin e-devlet uygulamasına 67 milyon kişinin üye olduğunu, birçok hizmetin buradan verildiğini söyledi. Ayrıca yeşil enerji ve karbon ayak izinin azaltılması için ciddi gayretler gösterilmesi gerektiğini, E-mobiliteyi desteklememiz gerekiyor dedi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan savaşların bir an önce durması için çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.


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