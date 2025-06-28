İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın 13 çocuk hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 13:41, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 15:52
İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda 627 kişi yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenler arasında 49 kadın ve en küçüğü 2 aylık bebek olmak üzere 13 çocuk da yaşamını yitirdi.
Diğer yandan İsrail, ülkenin çeşitli kentlerinde 7 hastane ve 11 ambulansı doğrudan hedef aldı. 5 sağlık görevlisinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.