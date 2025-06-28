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Türkiye'de Boy ve Kilo Ölçümlerinde Obezite Oranları Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kampanya ile milyonlarca kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre, katılımcıların büyük bölümü normalin üzerinde kiloya sahip. Fazla kilolu ve obez bireyler ücretsiz danışmanlık hizmetine yönlendirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 14:44, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 14:54
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Türkiye'de Boy ve Kilo Ölçümlerinde Obezite Oranları Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının ilk 6 haftasında, 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Kampanyanın 14-20 Haziran tarihlerini kapsayan altıncı haftasında ise katılım rekoru kırıldı ve 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Bu ölçümlerin 590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olarak kaydedildi.

Kampanya Sonuçları ve Katılımcı Profili

İlk 6 haftalık ölçümler sonucunda, 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi, normal kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılanlardan yaklaşık yüzde 6'sı zayıf, yüzde 33'ü normal, yüzde 35'i fazla kilolu ve yüzde 26'sı obez aralığında yer aldı. Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Danışmanlık Hizmeti Yönlendirmeleri

  • Vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500'ü kadın, 358 bin 951'i erkek olmak üzere toplam 762 bin 451 kişi, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.


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