Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 15:12, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 15:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinde güneyden, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de ise rüzgar yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, pazartesi sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.