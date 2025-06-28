Aksaray'da Kaza: 2 Ölü 1 Yaralı

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Ortaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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