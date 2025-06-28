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Oktay'a Atılan İftira Mahkemeden Döndü!

Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın lüks konakta yaşadığı iftirası mahkemeden döndü. Yalan haberin perde arkası ve gerçekler ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 11:09, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 17:53
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Oktay'a Atılan İftira Mahkemeden Döndü!

Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a yönelik lüks konak iddiasının doğru olmadığı, mahkeme kararı ile onaylandı. Oktay, avukatı Deniz Yazar aracılığıyla iftirayı atan gazetede yayınlanan "AKP'yle servet yapan siyasetçilerin hayatları göz kamaştırıyor" başlıklı haberi gönderdiği tekziple de yalanladı. Oktay'ın lüks bir konakta yaşadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yazar, basit bir araştırmayla konutun değerinin iddia edilen yüksek değerlerde olmadığının tespit edilebileceğine dikkat çekti.

Mahkeme Kararı ve Açıklamalar

Deniz Yazar, Oktay'ın 13 yılı yurt dışında olmak üzere 40 yıla yakın profesyonel iş hayatında bulunduğunu, bunun da çoğunluğunda uluslararası şirketlerde yönetici olduğunu bildirdi. "Konutun siyaseten zenginleşmenin bir sonucu gibi haberleştirilmesi kabul edilemez" dedi.

Konutun Edinilme Süreci

  • Söz konusu konuta ait arsa, ailecek Ankara'da yaşama kararı alınması üzerine daha önceki birikimlerle edinilmiş İstanbul'daki apartman dairesi satılarak alınmıştır.
  • Sonrasında da arsa üzerine evin yapımı bir kısmı birikim, bir kısmı da borçlanmak suretiyle gerçekleşmiştir.

Avukat Yazar, benzer iddialara ilişkin açılan davaların Oktay lehine sonuçlandığını hatırlattı.

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