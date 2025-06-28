Mardinde Klima Denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde toplu taşıma araçlarında klima denetimini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, şehir genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yol kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler; Mardin'in 10 ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klimaların çalışıp çalışmadığını denetledi. Aynı zamanda trafik kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması amacıyla yaya geçitlerinde kontroller gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, toplu taşıma araçlarında ücretsiz kart kullanan 65 yaş üstü, engelli bireyler ve diğer özel gruplara tanınan hakların ihlal edilip edilmediğini de titizlikle denetliyor.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, halkın konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için çalışmaların aralıksız devam etmekte olduğunu söyledi. Olgaç, "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle klimasını açmayan araçlara yönelik denetimlerimiz; bununla beraber, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahat esnasında yaşadıkları sorunlarla ilgili şikayetler ve engelli vatandaşlarımızın ulaşıma rahat erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuyla beraber, halkımızın yaşadığı sorunları belediyemizin ALO 153 Şikayet Hattı'na bildirmeleri bizim için yeterli olacaktır" dedi.



