Bakan Şimşek: Bütçeden en büyük destek tarıma ayrıldı

İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları kapatılacak
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Bir askerimiz şehit oldu
Bir askerimiz şehit oldu
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
9 il için fırtına uyarısı
9 il için fırtına uyarısı
Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı
Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı
Kripto Varlıklara 72 Saat Kuralı Geldi: MASAK'tan Yeni Tebliğ
Kripto Varlıklara 72 Saat Kuralı Geldi: MASAK'tan Yeni Tebliğ
Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Şimşek: Bütçeden en büyük destek tarıma ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) en önemli önceliğinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu belirterek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşürmekte önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 19:45, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 18:15
Yazdır
Bakan Şimşek: Bütçeden en büyük destek tarıma ayrıldı

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon süreci söz konusu.

Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar geriledi. Manşet enflasyon ise yüzde 35 civarında. Yılı yüzde 20'lerde kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

Tarım sektörüne verdikleri desteğe de değinen Şimşek, bütçeden sektörel anlamda en büyük payı tarıma ayırdıklarını kaydederek, 2025 bütçesinde farklı kalemlerle birlikte toplam 706 milyar TL kaynak ayrıldığını söyledi.

Şimşek, "1,2 milyon çiftçimize 700 milyar TL'nin üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70'ini Hazine karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"SİGORTA YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Yem ve gübrede KDV'nin tamamen kaldırılmasının bu yılki maliyetinin 115 milyar TL olduğunu hatırlatan Şimşek, TARSİM sigortasında da primlerin yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını belirtti. Şimşek, "Maalesef son zirai donda gördüğümüz kadarıyla çiftçilerimizin sadece yüzde 30'u bu sigortayı yaptırıyor. Oysa iklim değişikliğine karşı koruma için bu sigorta çok önemli" diye konuştu.

OVP kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarına da değinen Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinde iyileşme gözlendiğini söyledi. Şimşek, "Deprem bölgesinde konut arzını artırmak, kira yükünü hafifletmek için sosyal konut seferberliği yürütüyoruz" dedi.

Enerji alanında sübvansiyonların sürdüğünü vurgulayan Şimşek, hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'inin, doğalgazın yüzde 65'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Cari açığın da son iki yılda milli gelire oranla yüzde 1-1,5 seviyesine gerilediğini belirten Şimşek, Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını dile getirdi.

"Mayıs itibarıyla rezervlerde artış, risk priminde düşüş var" diyen Şimşek, orta ve uzun vadede Türkiye'nin cari fazla veren bir ekonomi haline geleceğine inandığını söyledi.

Ana hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu ifade eden Şimşek, küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin pozitif yönde ayrışacağını savunarak, "Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Cumhurbaşkanımızın vizyonu da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı. Bu doğrultuda güçlü şekilde ilerleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber