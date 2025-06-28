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Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde 150 orman yangını çıktığını, 8 yangının ise hala aktif olduğunu açıkladı. Sakarya ve Bilecik'te 16 köyün tahliye edildiğini belirten Bakan Yumaklı, bir kişinin yaralandığını, can kaybı olmadığını söyledi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 21:14, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 21:22
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Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi

Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan yangının Bilecik tarafına sirayet etmesiyle Gölpazarı ilçesinin çok yoğun şekilde yangından etkilendiğini söyledi.

Sakarya'da saat 16.00'da basın mensuplarını yangınlarla ilgili bilgilendirdiğini anımsatan Yumaklı, "O açıklamalarımızdan sonra maalesef Türkiye'nin farklı yerlerinde orman yangınları çıkmaya devam etti. Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Taraklı ve Gölpazarı ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ciddi boyutlarda olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Sizlerle konuştuktan sonra Bolu Göynük'te bir yangın daha çıktı ve yine Bilecik Osmaneli'de bir başka yangın daha çıktı. Bu 4 yangının şu anda 4'ü de ciddiyetini koruyor. Arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor. Ancak bu gece de arkadaşlarımızın müdahalesi ve söndürme çabaları devam edecek. Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Finike, buralardaki yangınlarda başta söylediğim gibi bu 4 yangın da kısmen kontrol altına alındı."

"16 yerleşim yeri tahliye edildi"

Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın çıktıktan 7 dakika sonra müdahale edilmesine rağmen şiddetli şekilde yayıldığını vurgulayan Yumaklı, "Çok geniş bir alana yayılmış durumda. Tabii net rakamları yangınlar tamamlandıktan sonra vereceğiz ancak yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, bölgede 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve 1000'in üzerinde personelin görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Arkadaşlarımız şu anda burayı tutmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da 2, Bilecik'te de 14 olmak üzere 16 yerleşim yeri, irili ufaklı köyler bunlar, tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımız hem vatandaşlarımızdan yaralanan ya da sağlık problemi yaşayan yok."

Yangının sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, "Sakarya tarafında 3 kişi gözaltına alındı. Bilecik Osmaneli'de meydana gelen yangınla alakalı kolluk güçlerimiz, sebebe dair soruşturmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.


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