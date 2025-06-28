Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı. Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.