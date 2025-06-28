THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

Çatışmalar yüzünden İran hava sahası kapanmıştı.