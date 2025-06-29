Ünlü Sanatçı Sevcan Orhan Konserde Fenalaştı!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen sanatçıya, orkestra arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişme, sevenlerini ve müzik dünyasını endişelendirdi. Sevcan Orhan'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Sevcan Orhan Kimdir?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ses eğitimi bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır. Başarılı sanatçı, genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiş ve Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olmuştur.

Albümleri