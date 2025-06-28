Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Bir askerimiz şehit oldu
Bir askerimiz şehit oldu
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
9 il için fırtına uyarısı
9 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

Erzurum'Un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte üç işçi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 23:10, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 07:58
Yazdır
Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

Erzurum Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında göçük oluştu.

Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı çıkarılan bir işçi de olay yerinde hayatında kaybetti.

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen, maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber