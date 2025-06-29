Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan soruşturmalar sonucunda, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Diğer Yangınlar ve Gözaltılar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangını, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiş ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır .

başlayan orman yangını, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiş ve olayla ilgili . İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangını ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması sırasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiş ve olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü vurgulandı.



