En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; önümüzdeki hafta, altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, taban seviyeden aylık alan 4 milyon emekli için gereken yasal düzenleme de Meclis gündemine alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir dizi düzenlemesini içeren, bu yasama yılının son torba teklifi olan paket, pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Bu pakete, komisyon ya da Genel Kurul aşamasında önerge verilmesi suretiyle en düşük emekli maaşı düzenlemesi de eklenecek. Paketin görüşmelerinin uzaması halinde, emekli zammının ekonomi torbasına eklenmesi de gündemde; ancak bu seçeneğe şimdilik ihtiyaç duyulmuyor.

Meclis Gündemindeki Yasal Düzenlemeler

İklim Kanunu teklifi önümüzdeki hafta yasalaşacak.

önümüzdeki hafta yasalaşacak. Enerjide süper izin düzenlemesi

ÖTV düzenlemeleri

Sağlık torbası

En düşük emekli aylığını da içeren teklifler

TEMMUZDA 5 YASA

31 Temmuz'a kadar çalışmalarını uzatma kararı alan TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi beklenen 5 yasa teklifi bulunuyor. Bu teklifler sırasıyla görüşülerek sonuca bağlanacak.



