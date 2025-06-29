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Hasan Dağı'nda Yaralanan Türk Kızılay Başkanı, Helikopterle Kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 08:43, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 11:54
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Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada düşerek başından yaralanan eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay (76) ve beraberindeki 3 kişinin yeri tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Sılay ve beraberindeki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine getirildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sılay ve beraberindekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek Sılay'ı ziyaret etti.

AKSARAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gece yarısı Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"28.06.2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, ilimiz merkez ilçesi sınırlarında bulunan Hasan Dağı zirvesinde bir yaralanma ve mahsur kalma olayı meydana geldiği öğrenilmiştir. 20. dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı tırmanışın ardından inişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay'ın ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandığı ve zirveye yakın bir bölgede mahsur kaldıkları bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından AFAD Müdürlüğünden 4 kişilik ekip ile UMKE'ye bağlı 5 sağlık personeli derhal arama-kurtarma çalışmalarına başlamış, ayrıca Konya ilinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Yaralı Mehmet Sılay ve beraberindekiler dağlık bölgeden tahliye edilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yaralı tedbir amaçlı müşahede altına alinmiş, tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır"

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