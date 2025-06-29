Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına yönelik tedbirler

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Bir askerimiz şehit oldu
Bir askerimiz şehit oldu
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
9 il için fırtına uyarısı
9 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına yönelik tedbirler

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 09:07, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 09:31
Yazdır
Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına yönelik tedbirler

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı olarak orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlarda denetim ve güvenlik tedbirleri artırılmıştır" denildi.

Orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla alınan önlemlerden bahsedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarımızı muhafaza etmek amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırılmış, valiliğimizce yayınlanan 26.05.2025 tarihli genelge doğrultusunda izin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler 10.06.2025 tarihinden itibaren engellenmekte olup; kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatılmış, Kırsal alanlardaki vatandaşlarımız bilgilendirilerek, yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak, olası bir yangına hızlı ve etkili müdahale için koordinasyon artırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber