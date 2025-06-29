Fahiş Fiyat Artışı Yapan 289 İşletmeye Rekor Ceza!

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurulun fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede etkin ve kararlı duruşunu sürdürdüğü belirtildi. Kurulun 42. toplantısı 25 Haziran'da gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, ülkemizde yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alındı. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye, toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ulusal Zincir Marketler ve Gıda Perakendecilerine Denetim

Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ise belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye, 10,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Toplantı Sonuçları ve Bakanlığın Açıklaması

42. toplantı sonucunda , fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

, fahiş fiyat artışları nedeniyle idari para cezası uygulandı. Bakanlık, vatandaşların haklarını korumak ve piyasa dengesini tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla denetim ve yaptırımlarını sürdüreceğini belirtti.



