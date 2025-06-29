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Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik

Bakan Yumaklı, son bir ay içinde bin 1459 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yumaklı, İzmir'de devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 27 helikopterin görev aldığını söyledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 21:44, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 21:48
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yumaklı, "İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkiliyor" dedi.

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün İzmir'de 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Menderes'teki yangın ormanın bitişiğinde. Gaziemir'deki yangın fabrika bahçesindeki bir ateşten çıktı. İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor. 1113 arkaşımız mücadele ediyor. Müdahalelerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi gecenin getirdiği sakinliği kullanacaklar. Doğanbey ve Kuyucak'ta rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendi. 1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettik.

Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Açık alanda ateş yakmayalım. Herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı korumamız gerekir"

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