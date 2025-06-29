Gelin ve damada 'Acı kaybımız' çelengi ile sürpriz

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Bir askerimiz şehit oldu
Bir askerimiz şehit oldu
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
9 il için fırtına uyarısı
9 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gelin ve damada 'Acı kaybımız' çelengi ile sürpriz

Gelin ve damadın mesai arkadaşları salona "Acı kaybımız" yazılı çelenk ve temsili imam ile girdi, salondakiler gülmekten kırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 10:46, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 11:48
Yazdır

Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapan Okan Demirci ve Emine Arslan hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen düğünde her şey yolunda giderken mesai arkadaşlarının sürprizini gören çift neye uğradığını şaşırdı. Takı töreni sonunda salonun kapısında beliren gelin ve damadın mesai arkadaşları ve elleriyle taşıdığı üzerinde "Acı kaybımız" yazılı çelengi gören çift, bir anda şoke olarak gülmeye başladı. Yakalarına taktıkları damadın siyah beyaz fotoğrafından tut en önde taşıdıkları çerçeveli fotoğrafa kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü sürprizde, damadın iş arkadaşı Abdülhamit Öksüz'e de imam kıyafeti giydirildi. Salona girerek çiftin yanına gelen arkadaşları hatıra pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.

Çift sürprizin son bulacağını zannettiği sırada bu kez bir başka mesai arkadaşı grup salona girdi. Çifte doğru yürüyen grup damada bulaşık önlüğü, temizlik bezi, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, emzik, temizlik fırçası, süzgeç, bulaşık teli taktı. Damadın eline de temizlik eldiveni geçiren grup geline de merdane hediye etti. O esnada ise salonda Davut Güloğlu'nun içerisinde, "Güleyirum haluna katula katula, bir sözüni geçuremedun karina" sözlerinin yer aldığı "Katula Katula" isimli şarkısı çaldı. Salondaki davetliler de şarkıya alkışlarla eşlik ederken kimi o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kameralarıyla kayıt aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde Rize Devlet Hastanesi çalışanlarının şovu önceden hazırlanan para kordonunu damat ve gelinin boynuna dolamasıyla son buldu.

Damadın ve gelinin sürprizden haberi olmadığını ve güzel bir anı yaşamak için böyle bir sürpriz yapma kararını aldıklarını dile getiren temsili imam Abdülhamit Öksüz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar biz Rize Devlet Hastanesi'nde çalışıyoruz. Güvenlik personeliyiz, damat da bizim güvenlik personelimiz. Hastanede böyle bir şey aklımıza geldi. Düğüne renk katalım dedik, güzel olduğunu düşünüyoruz, renk kattığımıza inanıyoruz. Şen şakrak biraz üzüntüyle beraber iki duyguyu bir arada yaşayalım dedik. Damat beyin de haberi olmadan sürpriz yaptık. Yaş olarak en büyükleri ben olduğum için imamlık görevi bana kaldı. Ben evliyim, beni daha önce kaybettikleri için profesyonel olduğum için bu işi bana verdiler" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber