TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na Yatırımlar Sürüyor
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' toplantıları 9 Ağustos'ta başlayacak
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Yargıtay'dan Düğün Yapmayan Kocaya Tam Kusur Kararı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Türkiye'de 47 İlde Ormanlara Giriş Yasağı Başladı
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor
Bir askerimiz şehit oldu
Bir askerimiz şehit oldu
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Antarktika Vizyonu Güçleniyor
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
Sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda araç yandı
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
9 il için fırtına uyarısı
9 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!

2024-2025 eğitim yılı yaz dönemi için MEB, spor, sanat, müzik ve akademik alanlarda kurslar açıyor. Öğrenciler hem mevcut derslerini tekrar edebilecek hem de üst sınıf programlarına katılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 11:04, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 11:06
Yazdır
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okullarının 1 Temmuz tarihinde başlayacağını açıkladı. Öğretmenler ve öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde bu kurslara katılabilecekler. DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yaz okullarında, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar düzenlenecek.

Yaz dönemi kurslarında ise öğrenciler, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecekler.

Yaz Okullarında Sunulan Kurslar

  • Spor
  • Görsel sanatlar
  • Müzik
  • Bilişim

DYK Yaz Dönemi Kursları Seçenekleri

7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin

  • Türkçe
  • Matematik
  • Fen bilimleri
  • T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi
  • Yabancı dil

Bu öğrenciler, yukarıdaki derslerden en fazla 6 tercih yapabilecekler.

12. Sınıf ve Mezunlar İçin

  • Türk dili ve edebiyatı
  • Matematik
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Tarih
  • Coğrafya
  • T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi
  • Yabancı dil
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Mantık

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, bu derslerden en fazla 8 akademik ders seçebilecekler.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kursları

2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları, 1 Eylül'de başlayacak ve 12 Haziran 2026'da sona erecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber