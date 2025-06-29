Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
2024-2025 eğitim yılı yaz dönemi için MEB, spor, sanat, müzik ve akademik alanlarda kurslar açıyor. Öğrenciler hem mevcut derslerini tekrar edebilecek hem de üst sınıf programlarına katılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okullarının 1 Temmuz tarihinde başlayacağını açıkladı. Öğretmenler ve öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde bu kurslara katılabilecekler. DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yaz okullarında, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar düzenlenecek.
Yaz dönemi kurslarında ise öğrenciler, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecekler.
Yaz Okullarında Sunulan Kurslar
- Spor
- Görsel sanatlar
- Müzik
- Bilişim
DYK Yaz Dönemi Kursları Seçenekleri
7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin
- Türkçe
- Matematik
- Fen bilimleri
- T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük
- Din kültürü ve ahlak bilgisi
- Yabancı dil
Bu öğrenciler, yukarıdaki derslerden en fazla 6 tercih yapabilecekler.
12. Sınıf ve Mezunlar İçin
- Türk dili ve edebiyatı
- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Tarih
- Coğrafya
- T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük
- Din kültürü ve ahlak bilgisi
- Yabancı dil
- Felsefe
- Psikoloji
- Sosyoloji
- Mantık
12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, bu derslerden en fazla 8 akademik ders seçebilecekler.
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kursları
2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları, 1 Eylül'de başlayacak ve 12 Haziran 2026'da sona erecek.